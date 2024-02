Galbiati contro Italiano: “Non sa leggere le partite. E se non hai i giocatori, devi cambiare modulo”

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, l’ex difensore della Fiorentina, Roberto Galbiati, punta il dito sul tecnico Vincenzo Italiano per il pareggio ottenuto dalla squadra sul campo di Empoli: “Italiano non sa leggere le partite sei in vantaggio e non concedi niente agli avversari, non gli dai la possibilità di fare contropiedi, semmai li fai te. Quando hai giocatori importanti che non ci sono o non sono in forma, devi cambiare qualcosa, ovvero modulo. Cerca di trovare un sistema di gioco che ti possa portare punti è questo che manca all’allenatore”.

LA FIORENTINA È IL SESTO CLUB AL MONDO CON IL PATRIMONIO NETTO PIÙ ALTO, È LA PRIMA TRA LE ITALIANE