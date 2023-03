Galbiati: “La Fiorentina trova difficoltà con le squadra che si coprono. Italiano? I giocatori iniziano a credere nel suo calcio”

L’ex calciatore Roberto Galbiati è stato ospite di Lady Radio dove ha parlato del club viola: “Dopo un periodo un po’ balordo la Fiorentina ha imboccato la strada giusta. La performance di sabato è stata ottima e la vittoria sul Milan è stata meritata. Ho visto miglioramenti sotto tutti gli aspetti. I giocatori cominciano a credere di più nel calcio di Italiano. Speriamo di continuare su questa strada. La Fiorentina trova sempre più difficoltà contro quelle squadre schierate che si coprono e non lasciano spazi”.

Continua Galbiati: “I gol fatti dalle punte sono arrivati in partite in cui la Fiorentina ha avuto spazi da attaccare. Significa che le nostre punte hanno bisogno di più spazio per incidere. Non hanno le caratteristiche di Filippo Inzaghi. Ora comunque, anche per loro, serve trovare continuità. Credo che il passaggio del turno con il Braga era lo scoglio più difficile e ha portato entusiasmo. C’è poco da fare le vittorie portano sempre entusiasmo, gioco, condizione fisica”.