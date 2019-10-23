Galbiati: "Montella non è coraggioso, le occasioni sono state casuali e non merito del gioco"

A la trasmissione A tutto gol su Toscana TV ha parlato l'ex giocatore Roberto Galbiati: "La Fiorentina nel primo tempo ha avuto due occasione, ma nonostante ciò le due palle gol di Lirola e Castrovill...

A la trasmissione A tutto gol su Toscana TV ha parlato l'ex giocatore Roberto Galbiati: "La Fiorentina nel primo tempo ha avuto due occasione, ma nonostante ciò le due palle gol di Lirola e Castrovilli non sono venute da un gioco molto fluido da parte della squadra di Montella. E’ vero che la Fiorentina inizialmente ha fatto fatica col 4-3-3, ma alcuni calciatori nelle fasi iniziali del campionato non erano in forma. Montella con i cambi non ha avuto molto coraggio contro la squadra di Corini".