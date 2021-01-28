Galbiati: "Vlahovic? Lo avrei chiamato subito per allungargli il contratto. Deve tanto a Prandelli"

Roberto Galbiati, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto a Lady Radio per parlare dei temi più caldi in casa Fiorentina

Roberto Galbiati, ex calciatore della Fiorentina ed ora allenatore, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare i temi caldi in casa Fiorentina e Torino in vista della partita di domani. Ecco le sue parole:

FIORENTINA "In questo momento Prandelli deve dare continuità alla formazione che ha vinto contro il Crotone sperando di trovare anche continuità di risultati".

MERCATO: "Per me la necessità primaria era un centrocampista capace di giocare davanti alla difesa e di dare i tempi giusti alla squadra e invece questo tipo di giocatore non è proprio arrivato. Non penso che i nuovi acquisti porteranno cambi tattici, immagino che un ipotetico cambio di modulo si possa vedere solo con la salvezza acquisita".

VLAHOVIC: "Fossi stato la società lo avrei chiamato prima di fare mercato per allungargli il contratto. Deve tantissimo a Prandelli che lo ha fatto diventare giocatore".

CALLEJON "Per lui percorso in salita anche perché la Fiorentina non gioca con un modulo adatto a lui”.

TORINO "Con l’arrivo di Nicola il Torino ha cambiato il suo campionato. La squadra ha ritrovato la voglia di combattere che mancava con Giampaolo".

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