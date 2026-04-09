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Galbiati: “Viste le assenza vedo il Palace favorito. Gud? Il problema è come gioca e non con chi”

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Galbiati: “Viste le assenza vedo il Palace favorito. Gud? Il problema è come gioca e non con chi”

Redazione

9 Aprile · 15:38

Aggiornamento: 9 Aprile 2026 · 15:38

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A Lady Radio è intervenuto Galbiati parlando della partita di sta sera contro il Crystal Palace e della situazione generale della Fiorentina: “Kean? È evidente che c’è di mezzo alla questione anche il calciatore, se ha giocato due partite con la Nazionale e ora si ferma. Vedendo le assenze della Fiorentina vedo favorito al 60% il Palace, anche se le Eagles non sono quelle che hanno vinto il Community Shield, hanno perso alcuni calciatori. Non stanno andando granché, sono poco sopra la salvezza, ma giocare in Inghilterra è dura, i ritmi sono alti, è una gara difficile. La Conference League è l’unico obiettivo che hanno, sono salvi e fuori dalle coppe nazionali.
Gudmundsson? Il problema è come gioca, non con chi gioca in avanti. È l’islandese che è chiamato a fare la differenza. Quando si prende un dirigente come Paratici, la proprietà per me è già di qualcun altro. A Paratici è stato fatto un contratto importante e a lungo termine. Una situazione del genere ti porta già a interrogarti sulla vendita della società. Penso che Paratici sia un po’ il ponte verso il futuro”.

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