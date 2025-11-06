Galbiati spiega: "La squadra è rassegnata alla sconfitta. Ora serve giocare di catenaccio e fare punti"

Roberto Galbiati ha commentato su Toscana Tv la sconfitta della Fiorentina contro il Mainz in Conference League.

L'ex giocatore della Fiorentina Roberto Galbiati ha parlato su Toscana Tv per commentare la prestazione della squadra di Galloppa contro il Mainz. Ecco le su parole: "Non si riesce a migliorare, facciamo degli errori cronici e ripetuti. La squadra sembra rassegnata totalmente. Oggi volevamo vedere qualcosa di diverso e nuovo, e in gestione c'è stato: restano però i soliti erroracci, come quello di Pablo Marì che mette in difficoltà Ranieri, una lettura d'azione sbagliata. Serve fare legna e giocare chiusi in difesa per fare punti e risalire la china: bisogna cambiare mentalità, e questo lo dovrà insegnare il nuovo mister."

Su alcuni singoli: "Pablo Marì e Pongracic sono lenti, ci sarebbe bisogno di qualcuno lesto, in più Marin è troppo lezioso: lo vedrei bene a centrocampo, date le sue qualità nella conduzione e nell'impostazione. Bravissimo Martinelli che ha dimostrato di essere affidabile e ottimo coi piedi."