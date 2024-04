Galbiati contro il gioco di Italiano: “Tranne Vlahovic, tutti fanno fatica a segnare con lui, hanno difficoltà”

L’ex difensore viola Roberto Galbiati è tornato a Lady Radio sulla sconfitta di Torino contro la Juventus: “La Juventus nel primo tempo è stata aggressiva ed ha messo in difficoltà i viola, poi nel secondo con l’ingresso di Beltrán è riuscita a crescere, soprattutto perché la Juve ha messo dei ragazzini e la Fiorentina era superiore nella panchina.”

Sul gioco di Italiano: “Con lui gli attaccanti non segnano, lo dicono le statistiche. Al primo anno aveva Vlahovic e segnava ma poi tranne lui, nessuno ha fatto bene ed anche Belotti è su quella scia perché ha fatto solo un gol, però lavora tanto per la squadra. A Torino non ha avuto una palla giocabile, è difficile poi incidere.”