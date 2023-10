Galbiati critico: “Prima Ranieri, poi Quarta. Quelli che la società vuole vendere diventano i migliori”

L’ex giocatore della Fiorentina Roberto Galbiati ha parlato ai microfoni di Lady Radio. Galbiati non si è fatto mancare anche una frecciatina alla società viola. Questa la sua battuta alla radio: “La società ha un fiuto incredibile e bisogna fargli i complimenti, perchè ogni giocatore messo sul mercato che poi rimane diventa importantissimo. Ranieri doveva andare via lo scorso anno ed è diventato molto importante, quest’anno sta accedendo lo stesso con Martinez Quarta. Speriamo che trovino qualcun altro da mandare via (ride ndr)”.

TREVISANI CRITICA LA JUVE E ESALTA LA VIOLA