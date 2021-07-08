Galbiati: "Fiorentina, troppe incognite. Italiano? Sarà il primo imputato in caso di fallimento"

Le parole di Roberto Galbiati ai microfoni di Lady Radio

Roberto Galbiati, ex calciatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare dei temi caldi in casa Viola. Ecco le sue parole:

"Direi che la Fiorentina si presenta ai nastri di partenza con tante incognite. Io aspetterei un po', i convocati di Moena potranno variare e spero che la società riesca a trovare una soluzione il prima possibile visto che più si va avanti e peggio è. Milenkovic e Pezzella difficile ritrovarli insieme a Firenze, soprattutto il serbo lo vedo lontano dalla Fiorentina".

ITALIANO "Io capisco i tifosi, sinceramente sono normali un po' di titubanze. Se il campo non gli darà ragione Italiano sarà il primo imputato a lasciare la panchina".

ANTOGNONI "Se gli verrà proposto un ruolo in cui potrà mostrare le proprie capacità ben venga, altrimenti meglio salutarsi".

MERCATO "Andranno confezionati vari acquisti, mancano tante pedine. Se Biraghi va alla Roma si può incassare e reinvestire in un sostituto all'altezza".

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