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Galbiati: “Contro l’Inter deve giocare Piccoli. Kean deve crescere, non può fare quelle scenate”

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Galbiati: “Contro l’Inter deve giocare Piccoli. Kean deve crescere, non può fare quelle scenate”

Redazione

20 Marzo · 15:56

Aggiornamento: 20 Marzo 2026 · 15:56

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Le dichiarazioni dell'ex difensore della Fiorentina, Roberto Galbiati, sulla situazione in casa Viola dopo il passaggio in Conference

L’ex Viola, Roberto Galbiati, ha parlato a Lady Radio: “Il gol subito a inizio ripresa è simbolo d’un problema che ha questa squadra, che fatica a concentrarsi all’inizio e alla fine delle partite. Poi però è emersa la qualità della squadra più forte. Parlando del campionato, la Cremonese mi è parsa la più indicata a retrocedere ma sabato ha una partita con il Parma che è tutt’altro che scontata. La Fiorentina è in un buon momento ma non è salva, bisognerebbe arrivasse alle ultime quattro giornate con un buon vantaggio sul terz’ultimo posto, perché il calendario non è affatto semplice”.

Aggiunge:Piccoli ha dato un impulso a tutti ieri sera, è in un momento indubbiamente positivo. Quando ho visto Kean titolare ho fatto una battuta dicendo che Vanoli aveva messo le riserve. Scherzi a parte, io domenica vorrei vedere in campo Piccoli, perché in questo momento sta meglio ed è più utile per la squadra. Kean non fa gioco come l’ex attaccante del Cagliari, che oltretutto adesso sta anche segnando. Inoltre Kean deve imparare a capire i momenti, non può fare quelle scenate. Solo per quello lo metterei in panchina contro l’Inter”. 

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