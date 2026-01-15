Galbiati su Harrison: “Giocatore interessante ma più da Premier League che da Serie A”

L’ex difensore Viola, Roberto Galbiati, ha parlato a Lady Radio, commentando il vicino approdo di Harrison alla Fiorentina: “Harrison è un calciatore che ultimamente ha giocato poco ma negli anni prima al Leeds è stato importante. È un giocatore interessante, e vedo che la Fiorentina con Paratici ora pesca molto in Inghilterra, con calciatori di un certo tipo che per l’allenatore sono forse più adatti in Premier League che in Serie A”.

“Non è neanche vecchio, ha 29 anni, ed in Inghilterra c’è un altro ritmo, l’aspetto fisico è molto importante, vanno il doppio. Oltre a ciò, i tanti allenatori diversi in Premier negli ultimi anni hanno dato un’impronta nuova ai calciatori, perfezionandoli. Oggi per me è errato parlare di calcio inglese, la Premier è internazionale”.

Aggiunge: “L’importante ora è che la Fiorentina trovi continuità, siamo in miglioramento. La risalita avviene se migliora la testa, sì, ma prima ancora la crescita c’è stata grazie al sistema di gioco che ha portato alcuni giocatori a ritrovarsi, da Pongracic a Comuzzo. Il centrocampo a tre ora è codificato, il 4-3-3 è il modulo privilegiato visti gli uomini a disposizione. Fagioli è stato bravo a rimettersi in sesto anche sul piano mentale. Se perdiamo a Bologna ci sta, non possiamo però non vincere col Cagliari in casa, contro le dirette concorrenti non ci sono tre punti in palio, ma sei”.