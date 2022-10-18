Galbiati duro: "A Igor farebbe bene un po' di panchina per schiarirsi le idee, Italiano deve cambiare"

L'ex giocatore della Fiorentina Roberto Galbiati ha analizzato il pareggio esterno della squadra viola a Lecce

Ai microfoni di Lady Radio ha parlato l'ex giocatore della Fiorentina Roberto Galbiati. Queste le sue parole:

" Cabral dopo la buona prova di ieri ha dimostrato di non meritare di essere l'ultima ruota del carro in attacco. Italiano deve cambiare qualcosa, non vedo le cose da salvare di cui molti parlano. Viste le ultime prestazioni, direi che a Igor farebbe bene un po' di panchina per schiarirsi le idee e riprendersi da questo momento negativo".

CHIESA PRONTO AL RIENTRO

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