Galbiati: "Palladino, la gente merita sincerità. Conference? Se la Fiorentina esce, Juve ultima possibilità"

L'ex difensore Roberto Galbiati è intervenuto a Toscana Tv, dove ha parlato della prestazione della Fiorentina contro il Napoli e della situazione del tecnico Raffaele Palladino. Queste le sue dichiar...

L'ex difensore Roberto Galbiati è intervenuto a Toscana Tv, dove ha parlato della prestazione della Fiorentina contro il Napoli e della situazione del tecnico Raffaele Palladino. Queste le sue dichiarazioni:

"La prestazione della Fiorentina? Insoddisfacente, non condivido affatto quanto dichiarato da Palladino nel post partita; mi sembra che abbia visto un'altra partita. È il momento di smettere di prenderci in giro, perché la gente merita sincerità. Le sue parole sono abbastanza deludenti. Un calciatore, dopo averle sentite, potrebbe trovarsi confuso. Per pareggiare, sarebbe servito un colpo di fortuna. La vera problematica della partita è stata che a centrocampo la Fiorentina non è mai stata in partita; il Napoli ha dominato nettamente in entrambe le fasi di gioco. La mediana viola è stata completamente assente. Il secondo gol del Napoli è arrivato in contropiede. A gennaio sono arrivati giocatori che avevano già esperienza in Italia, tranne Ndour. Ma quanto tempo ci vuole per integrarli nel sistema di gioco? Palladino sembra avere difficoltà nel gestire tutte le personalità all’interno del gruppo.

La Fiorentina deve puntare con maggiore determinazione alla Conference League, visto che il cammino in campionato si è fatto decisamente più arduo. Se dovesse uscire dalla Conference, fossi nella società, darei a Palladino un'ultima possibilità nella partita contro la Juventus: o vince, o va esonerato".