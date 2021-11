Galbiati: “Italiano deve migliorare nella gestione della partita, troppo punti persi nel finale”

L’ex giocatore viola Roberto Galbiati ha parlato del mister Vincenzo Italiano ai microfoni di Lady Radio:

“Italiano è un bravissimo allenatore che ha riportato la Fiorentina a lottare per le posizioni che le competono. Se però sia a Trapani che a La Spezia che a Firenze non ha mai gestito al meglio le partite nel finale, significa che sotto questo aspetto non è mai cresciuto. Da allenatore devi essere capace di far gestire le gare ai tuoi ragazzi. Se fosse riuscito anche a gestire queste fasi avrebbe magari 25 punti invece che 21”.