Galbiati: “Gudmundsson è la delusione della Fiorentina, ha preso peso e non è per niente in forma”

A Lady Radio è intervenuto l’ex difensore viola Roberto Galbiati per parlare di Fiorentina: “Con la Roma andava bene il pareggio e te lo meritavi pure perché hai creato tanto e questo ti può tirare su il morale visto che puoi vedere meglio questa situazione, il calendario non aiuta perché hai tutte sfide complicate anche in trasferta, ma magari la Fiorentina potrà rinascere ora e vedere una luce in fondo al tunnel.”

Su Kean: “Da solo gioca meglio perché può toccare tanti palloni, ma la Fiorentina ha preso Piccoli perché sa che Kean andrà via l’anno prossimo e vuole anticipare i tempi. La loro intesa non funziona, ma ci si può lavorare perché Kean si esprime bene con uno come Retegui vicino e questo lo fa solo Dzeko nel modo giusto.”

Su Gudmundsson: “Se dobbiamo dire una delusione, dico lui perché doveva fare molto di più di quanto abbia fatto finora. Lo vedo fuori dal gioco e senza stimoli, in più ha preso del peso e non è in forma.”

Sulla difesa: “A 3 fatichiamo perché Pongracic a destra funziona poco, adesso lì metterei Comuzzo mentre come perno centrale va bene Marì che sa far girare la squadra perché è il suo ruolo.”