Galbiati: "Biraghi? Se Antognoni è stato in panchina, può andarci anche lui"

L'ex difensore gigliato ha commentato la situazione legata alla difesa in casa Fiorentina in questo periodo

A Lady Radio ha parlato l'ex difensore viola Roberto Galbiati che ha commentato i temi più caldi della situazione in casa viola: "Per me la difesa a 3 ci può stare con questi giocatori, non la vedo come un qualcosa fuori dall'ordinario perché hai gli interpreti giusti. A mio avviso Quarta dovrebbe essere schierato centralmente perché poi in fase offensiva può essere libero di sganciarsi a centrocampo per creare superiorità numerica visto che è uno che sa segnare con frequenza. I due centrali insieme a lui per me sono Pongracic e Ranieri, il croato se cresce può fare bene e con lui il gol di Djuric non l'avresti preso, mentre Ranieri è grintoso e non me ne priverei mai."

Su Biraghi: "Può andare in panchina, non è un problema. Il capitano può andarci lo stesso se ci sono giocatori migliori di lui al momento. Antognoni ha fatto la panchina, può farla pure Biraghi".

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