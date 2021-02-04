Galbiati: "Inter nettamente superiore alla Fiorentina. I Viola dovranno coprirsi e colpire in contropiede"

Roberto Galbiati è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare la situazione in casa Fiorentina in vista della partita con l'Inter



Roberto Galbiati, , è intetvenuto ai microfoni di Lady Radio in occasione della partita di domani Fiorentina-Inter. Ecco le sue parole:

TORINO "La prestazione di Torino è stata positiva e purtroppo si sono persi dei colpi solo per colpa della Fiorentina stessa".

DOMANI "Contro l’Inter sarà una partita complicata anche perché ai nerazzurri sostanzialmente è rimasto solo l’obiettivo scudetto e la rosa di Conte è superiore a quella di Prandelli".

DIFESA "Quarta può sostituire Milenkovic nel migliore dei modi anche perché il serbo non sta attraversando un grande momento. Penso che contro l’Inter il primo obiettivo della Fiorentina sarà quello di chiudere gli spazi e provare a colpire l’Inter in contropiede. E’ l’unica strada che vedo per poter far punti perché l’Inter, come detto, è nettamente superiore.

BONAVENTURA "Mi aspetto continuità, quello che ci serve è il Bonaventura delle ultime due partite. Può diventare l’uomo in più e in questo momento sta facendo vedere il suo valore".

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