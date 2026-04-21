Galbiati: “I tifosi dovrebbero essere contenti della salvezza, gli obiettivi non si raggiungono ogni anno”

Galbiati difende i giocatori e si aspetta un grande mercato da Paratici

Galbiati ha parlato della stagione della Fiorentina a Toscana TV: “Ancora non c’è la matematica ma alla Fiorentina direi che bastano due punti per la salvezza. È importante salvarsi, giocare bene o male non importa. Non capisco chi si lamenta del gioco: volevate giocare bene e retrocedere? Magari da qui alla fine con la squadra più tranquilla giocheremo un pochino meglio, ma l’andamento di quest’anno è questo, non si può cambiare dal nulla, come un interruttore, non funziona così. Il popolo viola si deve accontentare che ci siamo salvati, per questa stagione, anche giocando male. Sono stato dalla parte dei giocatori e comprendo la situazione. Purtroppo quando si parte per un obiettivo non c’è la certezza di riuscire a raggiungerlo. Basti vedere quanto accaduto a Paratici: era al Tottenham fino a febbraio, e la scorsa estate gli inglesi hanno speso oltre 100 milioni di euro… oggi gli Spurs stanno retrocedendo”.