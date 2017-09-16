Galbiati: ''I Della Valle? Fanno una squadra per puntare al quarto posto. Pioli giusto per Firenze...''
L'ex viola Roberto Galbiati ha parlato di Fiorentina a Radio Sportiva: "Pioli è sicuramente l'allenatore giusto per far rinascere la squadra, ma bisogna dargli tempo, anche perché l'ex Inter ha avuto...
L'ex viola Roberto Galbiati ha parlato di Fiorentina a Radio Sportiva: "Pioli è sicuramente l'allenatore giusto per far rinascere la squadra, ma bisogna dargli tempo, anche perché l'ex Inter ha avuto la rosa completa a poche ore dall’inizio del campionato. Della Valle? Ci ho lavorato insieme per tanti anni, credo che abbiano capito che è difficile arrivare fra le prime tre. Ora sanno di poter puntare al quarto posto o comunque all'Europa, e cercano di fare la squadra in modo da raggiungere tali obiettivi. I tifosi vogliono sempre vincere, ma se vedono che la squadra gioca bene e conquista l’Europa possono essere contenti".