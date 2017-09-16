Galbiati: ''I Della Valle? Fanno una squadra per puntare al quarto posto. Pioli giusto per Firenze...''

L'ex viola Roberto Galbiati ha parlato di Fiorentina a Radio Sportiva: "Pioli è sicuramente l'allenatore giusto per far rinascere la squadra, ma bisogna dargli tempo, anche perché l'ex Inter ha avuto...

A cura di Redazione Labaroviola 16 settembre 2017 14:47

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