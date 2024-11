Galbiati: “Se Gudmundsson si fa male così frequentemente, può essere un serio problema”

L’ex difensore viola Roberto Galbiati ha commentato l’avvicinamento alla ripresa del campionato della Fiorentina a Como a Lady Radio: “Era importante riportare tutti alla base senza infortuni come è stato, per un allenatore le Nazionali sono sempre un’incognita perché dai via dei giocatori e non sai se torneranno in salute e quando, soprattutto se sudamericani. Invece a parte Richardson che però non è un titolare, tutto è andato bene, rientra Cataldi e questo è importante. Il Como è atipica come squadra perché si deve salvare ma non fa le barricate, invece gioca a calcio in modo propositivo e non si nasconde, è l’avversario perfetto per noi.”

Su Gudmundsson: “Il suo ritorno è importante, però inizierei a preoccuparmi perché è già il secondo infortunio che subisce e se capitano frequentemente, può essere un problema. La sua mancanza non si è sentita affatto perché Palladino ha capito come far giocare la squadra e ha dato un ottimo equilibrio in difesa, quando rientrerà non toglierei Beltrán. Giocherei con Colpani, Gudmundsson e Beltrán dietro Kean.”