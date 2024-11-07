Galbiati: "Biraghi è ormai sul viale del tramonto, non credo farà molto con la Fiorentina"

Il terzino viola è ormai ai margini dei titolari e sta giocando molto meno rispetto allo scorso passato con Italiano

A Lady Radio ha parlato l'ex difensore viola Roberto Galbiati che ha commentato i temi più caldi legati al mondo Fiorentina in particolare sulla rosa: "La Fiorentina ha un buon organico, in alcuni settori c'è persino abbondanza ad esempio sui terzini. Dodò e Gosens sono i titolari inamovibili perché stanno giocando benissimo e devono partire dal primo minuto, mentre come riserva abbiamo Kayodé che sta crescendo ed è un ottimo giovane, poi tra Parisi e Biraghi bisognerà scegliere. Biraghi è il capitano, ma oltre a fare spogliatoio ormai fa poco, è un giocatore sul viale del tramonto. Parisi è un buon terzino, agile e con colpi quindi mi aspetto che rimanga e venga ceduto Biraghi."

Su Ikoné: "Meno operaio di Kouamé,anche se è un giocatore simile a lui. Giocatore di tecnica ottima, ma spesso si perde in un attimo tra il tocco in più o il passaggio, sotto porta è poco freddo."

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