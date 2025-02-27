Galbiati: "Palladino non può pretendere di avere tempo perché non ne ha, deve trovare velocemente la soluzione"

L'ex difensore viola ha detto la sua sulla situazione complicata in casa Fiorentina dopo le ultime brutte prestazioni

A Lady Radio l'ex difensore viola Roberto Galbiati ha detto la sua sul momento viola: "Palladino non può venire in conferenza e chiedere tempo perché non ce n'è visto che siamo a marzo. Sta a lui trovare la soluzione del problema perché ha i giocatori e deve metterli in condizioni di giocare anche cambiando la tattica se serve. Mi sembra strano che il Presidente non si sia fatto sentire neanche con una chiamata, mi pare sia solo però se le cose non cambiano, credo che delle riflessioni debbano essere fatte. "

Sulla formazione: "La difesa a 3 è obbligatoria adesso perché hai 3 centrali forti poi ti metti con Gosens e Dodo larghi che almeno possono esaltarsi poi nel mezzo Fagioli regista, Cataldi e Ndour al posto di Mandragora e la coppia Zaniolo-Beltran."