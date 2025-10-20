Galbiati a TMW: “Pioli in difficoltà, ma riuscirà a riportare la Fiorentina in Europa entro fine stagione”

L’ex calciatore e allenatore Roberto Galbiati ha parlato ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, del momento della Fiorentina: “La classifica è preoccupante, dico che ci sono diverse cose che incidono: il cambio di modulo, di allenatore, l’involuzione di giocatori cardine lo scorso anno come Gosens, De Gea, Dodò, Kean. E’ un insieme di cose che Pioli per ora non è riuscito a rimettere insieme. Io faccio una provocazione: per me a fine anno entrerà ancora in Europa. E’ difficile, ma credo in questo allenatore. Questa situazione è problematica, probabilmente ci vorrà più tempo del previsto ma Pioli riuscirà a risolverla. Responsabilità di Pioli? Solo quello di non aver trovato un gioco, identità. Forse anche non essere ancora riuscito a farsi capire. Ieri ci doveva essere un segnale della società e Pradè ha fatto bene. Ha difeso l’allenatore e si è preso la colpa per togliere Pioli dalle responsabilità. Ha tolto pressioni al tecnico, perché ieri sarebbe stato messo nel mirino da tutti”. Lo scrive Tuttomercatoweb