“Italiano ha voluto sperimentare in semifinale. Ha vinto Allegri perchè consapevole dei propri limiti”

Roberto Galbiati, ex difensore viola, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra la Fiorentina e la Juventus. Ecco le sue parole: “Qualche residuo della sconfitta di ieri di sicuro rimarrà, non è facile dimenticare subito la delusione. Italiano non ha trovato la via giusta, Ikoné era in un ruolo non suo. Io avrei giocato con Amrabat e Torreira. Amrabat? È molto diverso da Torreira, perdiamo qualcosa nel cambio ma dovremo sfruttare le sue peculiarità. La Juventus ha vinto difendendosi, ma aveva un gran numero di infortunati e giocava con un difensore a centrocampo. Sono abituati a soffrire, a vincere non giocando bene e ad essere sempre in una posizione di classifica che compete loro. Allegri ha vinto la partita a scacchi perché non ha rischiato nulla, è stato consapevole dei suoi limiti, mentre Italiano ha voluto sperimentare, anche in una semifinale importante e alla portata”.

