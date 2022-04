Quante partite salta Torreira? Fuori per Salernitana, Udinese e Milan. Rientra contro la Roma?

“Lesione di primo grado del muscolo trasverso dell’addome” cosi ha recitato il report medico della Fiorentina per chiarire l’infortunio di Lucas Torreira arrivato nel primo tempo di Juventus-Fiorentina. Uno stop pesantissimo per la squadra viola che perde il suo faro a centrocampo, il suo goleador e probabilmente il giocatore più forte della rosa dopo Nico Gonzalez. Per questo tipo di infortunio i tempi dovrebbero aggirarsi verso le due settimane, se ciò dovesse essere confermato allora il regista uruguaiano salterebbe la partita di domenica contro la Salernitana, il recupero di mercoledi contro l’Udinese e la partita del 1 maggio a San Siro contro il Milan per rientrare in campo per la gara fondamentale in chiave Europa contro la Roma, in programma al Franchi l’8 Maggio.

Flavio Ognissanti

IL COMUNICATO DELLA FIORENTINA