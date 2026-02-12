Galbiati: “La Fiorentina subisce gol dopo aver segnato, i cambi di Vanoli abbassano troppo il baricentro”

L’ex calciatore della Fiorentina, Roberto Galbiati ha parlato delle difficoltà del momento della squadra viola a due giorni dalla difficile trasferta di Como.

Ecco le parole di Galbiati intervistato da Lady Radio:

“Non si parte mai sconfitti, ma bisogna essere consapevoli che sarà una partita complicata contro un Como in forma e che gioca bene. Non è una squadra presuntuosa, ma sicura dei propri mezzi. Ha giovani di talento e una programmazione chiara, a differenza di altre squadre. Se continuerà così, l’anno prossimo potrebbe giocare anche in Europa.”

Su Vanoli:

“La “maledizione” dei finali di partita capita se non sei attento. Nell’ultimo quarto d’ora Vanoli non ha interpretato bene la partita: il posizionamento sulla punizione non era corretto. Errori simili non dovrebbero accadere con uno staff così numeroso. La squadra spesso subisce gol dopo aver segnato, quindi bisognerebbe forse tenere la squadra più alta. I cambi effettuati hanno abbassato troppo il baricentro. Non dico che debba giocare come Italiano, tutto offensivo, ma certe situazioni vanno gestite meglio.”