12 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:48

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Galbiati: “La Fiorentina subisce gol dopo aver segnato, i cambi di Vanoli abbassano troppo il baricentro”

Radio

Galbiati: “La Fiorentina subisce gol dopo aver segnato, i cambi di Vanoli abbassano troppo il baricentro”

Redazione

12 Febbraio · 21:33

Aggiornamento: 12 Febbraio 2026 · 21:33

TAG:

#FiorentinaComogalbiati

Condividi:

di

Il punto di vista di Roberto Galbiati sul difficile momento della Fiorentina a due giorni dalla delicata trasferta di Como

L’ex calciatore della Fiorentina, Roberto Galbiati ha parlato delle difficoltà del momento della squadra viola a due giorni dalla difficile trasferta di Como.
Ecco le parole di Galbiati intervistato da Lady Radio:

Non si parte mai sconfitti, ma bisogna essere consapevoli che sarà una partita complicata contro un Como in forma e che gioca bene. Non è una squadra presuntuosa, ma sicura dei propri mezzi. Ha giovani di talento e una programmazione chiara, a differenza di altre squadre. Se continuerà così, l’anno prossimo potrebbe giocare anche in Europa.”

Su Vanoli:
La “maledizione” dei finali di partita capita se non sei attento. Nell’ultimo quarto d’ora Vanoli non ha interpretato bene la partita: il posizionamento sulla punizione non era corretto. Errori simili non dovrebbero accadere con uno staff così numeroso. La squadra spesso subisce gol dopo aver segnato, quindi bisognerebbe forse tenere la squadra più alta. I cambi effettuati hanno abbassato troppo il baricentro. Non dico che debba giocare come Italiano, tutto offensivo, ma certe situazioni vanno gestite meglio.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio