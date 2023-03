“Ora Milenkovic è l’ultima scelta dei centrali. Fossi Italiano non lo farei giocare col Sivasspor”

Intervenuto ai microfoni di Lady Radio, Roberto Galbiati ha così parlato del reparto arretrato della Fiorentina, soffermandosi in particolar modo su Nikola Milenkovic: “L’ultimo in questo momento come ordine è Milenkovic. Anche domenica ha fatto qualche piccolo errorino che nessuno si aspettava da lui. Credo che giovedì in coppa col Sivasspor non giochi, fossi in Italiano in una partita come quella che è importantissima devono scendere in campo i giocatori che sono più in forma e Martinez Quarta e Igor sono più avanti in questo senso rispetto a lui”.