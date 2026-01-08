Galbiati controcorrente: “Piccoli più utile di Kean. Comuzzo? Si è vista la sua inesperienza”

L’ex calciatore della Fiorentina, Roberto Galbiati, ha parlato a Toscana TV della gara pareggiata ieri dai viola contro la Lazio: “Peccato non aver vinto ma il pareggio è giusto. Sul rigore è stato bravo Zaccagni, ma si è vista l’inesperienza di Comuzzo che ha comunque fatto una buona partita.

La Fiorentina è sulla strada giusta anche se le manca la continuità per novanta minuti. Bene che Gudmundsson si sia preso la palla per calciare il rigore e nessuno gli abbia rotto le palle, mentre Piccoli è stato più utile di Kean anche contro la Lazio, perché Kean è stato un fantasma in campo”.