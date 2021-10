Galbiati: “Lo spogliatoio non è spaccato. Lo dimostra Vlahovic: ieri è stato uno dei meglio”

Roberto Galbiati, ex difensore Viola, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per parlare di alcuni temi caldi in casa Fiorentina. Ecco le sue parole:

GOL DI ARAMU “Il sistema di gioco con cui gioca Italiano predilige la difesa alta, ma nell’occasione del gol Milenkovic era posizionato male, Igor troppo largo e Biraghi troppo alto. Italiano ormai è sul palcoscenico della Serie A da 2 anni e anche le altre squadre hanno iniziato a conoscerlo. Ieri abbiamo creato poco ed è bastata una palla filtrante per perdere la partita”.

PROBLEMI “È stata la partita più brutta sin qui. Su 8 partite ne abbiamo perse 4: secondo me Italiano dovrebbe essere più coerente con le scelte, ad esempio Benassi ha giocato terzino contro l’Inter perché non c’era Venuti, ma ieri è stato messo lo stesso in quel ruolo, mi sembra un po’ esagerato. I sudamericani hanno avuto 2 giorni in più rispetto alle altre squadre e sono partiti dalla panchina: se fosse stato al Milan, alla Juve o all’Inter giocava con 8 giocatori? Secondo il mio parere non dobbiamo radicalizzarci troppo. In alcuni casi i grandi allenatori si adattano ai giocatori che hanno”.

VLAHOVIC “Non mi sembra uno spogliatoio spaccato. Vlahovic ha dato una dimostrazione a tutti: è stato uno dei meno peggio contro il Venezia e ha aiutato la squadra anche in fase difensiva. La prestazione è stata come quella degli altri se non migliore. Poche occasioni? Ieri non c’era un giocatore in grado di dare una palla filtrante e non c’era il giocatore in grado di dare i tempi giusti davanti alla difesa”.

AMRABAT “Criticavamo Iachini perché lo metteva davanti alla difesa, non vedo perché non dovremmo farlo ora”.

PULGAR-TORREIRA “Io proverei Pulgar davanti alla difesa e Torreira mezzala, anche perché Bonaventura mi sembra in calo”.

