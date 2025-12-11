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Galbiati: “Commisso ha parlato tardivamente, doveva farlo quando ha preso Vanoli”

L’ex giocatore viola ha analizzato la situazione societaria della Firoentina, augurandosi di vedere presto Commisso

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 dicembre 2025 16:42
Galbiati: “Commisso ha parlato tardivamente, doveva farlo quando ha preso Vanoli” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.04.2025, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 27.04.2025, Fiorentina-Empoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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L’ex calciatore della Fiorentina, Roberto Galbiati, ha parlato a Lady Radio“Mi piacerebbe rivedere Commisso, oltre che sentirlo. Parlare fa bene, ma è stato un intervento molto tardivo. Avrebbe dovuto parlare quando ha preso Vanoli, dimostrando forza dal punto di vista della società.

Alla società si è imputato di avere al suo interno pochi elementi realmente di calcio, e in una difficoltà di questo tipo, hai un direttore generale che è qui da otto anni, ma ne calcio non ha esperienza diretta, e un direttore sportivo alla prima esperienza di questa portata. Un cambio in società potrebbe forse dare una svolta, ma sembra che questo non rientri nei piani di Commisso”.

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