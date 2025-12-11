Galbiati: “Commisso ha parlato tardivamente, doveva farlo quando ha preso Vanoli”
L’ex giocatore viola ha analizzato la situazione societaria della Firoentina, augurandosi di vedere presto Commisso
L’ex calciatore della Fiorentina, Roberto Galbiati, ha parlato a Lady Radio: “Mi piacerebbe rivedere Commisso, oltre che sentirlo. Parlare fa bene, ma è stato un intervento molto tardivo. Avrebbe dovuto parlare quando ha preso Vanoli, dimostrando forza dal punto di vista della società.
Alla società si è imputato di avere al suo interno pochi elementi realmente di calcio, e in una difficoltà di questo tipo, hai un direttore generale che è qui da otto anni, ma ne calcio non ha esperienza diretta, e un direttore sportivo alla prima esperienza di questa portata. Un cambio in società potrebbe forse dare una svolta, ma sembra che questo non rientri nei piani di Commisso”.