Delegazione della Lega Serie A presente al San Raffaele per Barone. Arrivati De Siervo e Butti

La Fiorentina e il mondo del calcio italiano si stringono intorno a Joe Barone. Il direttore generale del club viola, colpito nel pomeriggio da un malore e attualmente ricoverato all'ospedale San Raff...

La Fiorentina e il mondo del calcio italiano si stringono intorno a Joe Barone. Il direttore generale del club viola, colpito nel pomeriggio da un malore e attualmente ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano.

Le condizioni di Barone. Al momento non emergono indicazioni chiare: la situazione è grave e da monitorare minuto dopo minuto. Le condizioni del dirigente gigliato, in ogni caso, sono critiche.

Da Pradè a De Siervo: tutti all'ospedale per Barone. Tante persone sono arrivate nel nosocomio milanese per testimoniare la propria vicinanza al dirigente. Gran parte della squadra è al San Raffaele, guidata dal direttore sportivo Daniele Pradè e dal capitano Biraghi. Non sono da soli: pochi minuti fa anche Luigi De Siervo e Andrea Butti, rispettivamente amministratore delegato e head of competition di Lega Serie A, hanno raggiunto l'ospedale meneghino. Lo riporta TMW.

GIOCATORI DELLA FIORENTINA SOTTO SHOCK. LE ULTIME DAL SAN RAFFAELE DI MILANO

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