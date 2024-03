Gazzetta dello Sport: “Le facce dei giocatori dicono tutto, sono preoccupati. I dirigenti non parlano”

Il direttore generale Joe Barone è stato ricoverato d’urgenza dopo un malore improvviso accusato prima di Atalanta-Fiorentina. La Gazzetta dello Sport riporta che Italiano e la squadra in quel momento stessero facendo la riunione tecnica nell’albergo del ritiro di Bergamo, ovvero il Winter Garden Hotel, e si è venuto a sapere che il dirigente viola ha avuto un malore. Il dirigente è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale San Raffaele di Milano, dove attualmente è ricoverato in rianimazione. Scrive poi il quotidiano sportivo: “Al San Raffaele sono arrivati anche l’allenatore della Fiorentina Italiano, il capitano Biraghi con una delegazione di compagni di squadra: Mandragora, Milenkovic, Terracciano sono all’esterno della struttura. Altri giocatori stanno arrivando alla spicciolata, da Belotti a Christensen. Le facce dei giocatori dicono tutto: iper tese, preoccupate, i dirigenti non parlano, ma la situazione appare molto grave”.