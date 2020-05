In t ervenuto ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha parlato del possibile DPCM in arrivo che decreterebbe la chiusura definitiva del campionato: “ Ho sentito che in settimana può uscire un’ordinanza per bloccare il campionato, ma questo non è nelle loro competenze. Fifa e Uefa si sono espresse chiaramente e hanno detto che i campionati si devono finire “.

“Possiamo anche riprendere a giugno – prosegue il ds biancoceleste – e finire tra agosto e settembre, sfruttando che il Mondiale 2022 sarà in inverno. Finire il campionato in corso servirà anche come esperienza per ripartire con quello successivo. Sicuramente prima della ripresa dovremo fare i test sierologici. Prima era uscita un’ordinanza per riprendere l’attività il 6, ora si potrà fare già da domani“.

Conclude Tare: “Si è trasmessa male l’idea che la Lazio stia premendo per lo scudetto : abbiamo tutto guadagnato sul campo, il percorso è ancora lungo e teoricamente non possiamo garantire la presenza in Europa League. Per noi si deve dare un segnale forte al sistema calcistico italiano“.