Probabile formazione Udinese: Zaniolo titolare inamovibile. Salgono le quotazioni per Davis dal 1′

Tuttoudinese svela la probabile formazione. Kosta Runjaic perde Solet, ma può contare sul rientro tra i convocati di Davis e Kamara. Non dovrebbe cambiare il modulo, che dovrebbe restare il 3-5-2 proposto anche al Dall’Ara.

Davanti a Okoye, il terzetto sarà confermato con Kristensen-Kabasele-Bertola. Karlstrom confermato in cabina di regia, con Atta al suo fianco a sinistra. A destra invece c’è un ballottaggio a tre aperto tra Ekkelenkamp, Piotrowski e Miller con il numero 32 leggermente in vantaggio sui suoi colleghi di reparto. Sulle corsie esterne spazio a Ehizibue e Zemura, il migliore dei friulani nella sconfitta contro il Bologna. Davanti non si tocca Zaniolo, mentre al suo fianco salgono le quotazioni di Davis dall’inizio. In alternativa, in caso l’allenatore tedesco volesse utilizzarlo a gara in corso, spazio a Buksa.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Bertola; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Davis.