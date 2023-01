Ad Serie A fa chiarezza: “DAZN? No a risoluzione, solo un reclamo molto severo”

Luigi De Siervo, ad della Lega Serie A, ha parlato a TMW, a margine della conferenza stampa per l’introduzione del fuorigioco semiautomatico in Supercoppa Italiana. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

Com’è andata la riunione di ieri sul tema DAZN?

“È stato un incontro proficuo, sono state individuate le cause del problema. Effettivamente è stato un problema tecnico risalente a dei fornitori esterni che indirizzavano i picchi di traffico. È stato risolto nella tempistica che è stata comunicata, quindi il 50% delle persone impattate sono rientrate sotto i 5 minuti di disservizio, mentre la restante parte è rimasta fuori per un tempo enorme all’interno della partita, che sono oltre 15 minuti. Per questo è stato concesso da parte di DAZN a tutti gli utenti impattati un rimborso pari ad un quarto del canone che ciascuno poi paga. La risposta è stata seria, la parte più rilevante è stata quella per cui hanno garantito il trasferimento in Italia di una struttura tecnica capace di risolvere ed affrontare questi problemi in tempo reale. Erano presente i due ministri, Urso e Abodi, oltre al presidente AGCOM Lasorella. Erano presenti i vertici internazionali del gruppo, che hanno capito perfettamente il grave disservizio che ha generato agli utenti italiani. È stato assicurato, non soltanto che questo problema non si riproporrà più, ma è stato posto in atto un intervento strutturale affinché queste cose possano essere risolte nel giro di secondi e non di minuti”.

Avete minacciato di rescindere il contratto?

“Noi abbiamo la fortuna di riuscire a fare dei bandi che sono sempre a forte tenuta. Abbiamo dei bandi che garantiscono la Lega, lo avete visto anche nei contenziosi del passato. Abbiamo fatto un richiamo molto severo a quelli che sono gli obblighi contrattuali, evidentemente a tutela della Lega, siamo parte danneggiata in questa questione e abbiamo richiamato DAZN a quelli che sono DAZN”.

