Serie A, cambiano le regole arbitrali: cinque novità dalla prossima stagione. Nel mirino le perdite di tempo

A partire dalla prima giornata di Serie A 2026/2027 entreranno in vigore cinque novità regolamentari, introdotte dal nuovo designatore arbitrale Daniele Orsato

Come raccontato da La Gazzetta dello Sport, il nuovo designatore arbitrale Daniele Orsato, succeduto a Gianluca Rocchi, ha introdotto cinque importanti novità regolamentari in vista dell'inizio della Serie A 2026-2027, al via questo weekend.

Le nuove regole sono state già adottate durante il Mondiale 2026 e sono state illustrate da Orsato alle squadre che prenderanno parte al prossimo campionato. L'obiettivo principale è quello di intervenire sulle perdite di tempo, considerate uno dei problemi più evidenti del calcio moderno.

Le cinque novità arbitrali:

La prima riguarda rimesse laterali e calci di rinvio, per i quali saranno disponibili cinque secondi per la ripresa del gioco. In caso di superamento del limite, nella rimessa laterale il possesso passerà alla squadra avversaria. Per quanto riguarda invece il calcio di rinvio, l'eccessiva perdita di tempo comporterà l'assegnazione di un calcio d'angolo agli avversari.

Novità anche per i calciatori che rimangono a terra o necessitano di cure mediche. Chi resterà a terra o verrà medicato dovrà rimanere fuori dal terreno di gioco per un minuto prima di poter rientrare. La norma non si applicherà ai portieri e ai giocatori che hanno subito un fallo punito con un cartellino giallo o rosso nei confronti dell'avversario.

Cambiano anche i tempi delle sostituzioni, che dovranno essere completate entro 10 secondi. Se il limite verrà superato, il calciatore sostituito potrà comunque uscire, mentre il giocatore subentrante dovrà attendere un minuto prima di poter entrare, alla prima interruzione di gioco disponibile.

Una delle novità più attese riguarda invece il VAR sul secondo cartellino giallo. Dalla Serie A 2026-2027, il VAR potrà intervenire per verificare la decisione dell'arbitro e rimuovere il cartellino rosso nel caso in cui il secondo giallo venga ritenuto chiaramente errato.

Infine, spazio al silent check del VAR sui calci d'angolo. In caso di assegnazione chiaramente errata di un corner, il VAR potrà intervenire e modificare la decisione assegnando un calcio di rinvio, a condizione che il controllo possa essere effettuato in pochi secondi. Anche in questo caso resterà un margine di discrezionalità nella valutazione dell'episodio.

Le cinque nuove disposizioni saranno dunque operative a partire dal prossimo weekend, con l'inizio della Serie A 2026-2027.