Notizie Arbitro Orsato Fiorentina

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Basile: "Orsato arbitro sempre affidabile, riesce a ricordarsi tutti i diffidati in campo e il calendario delle squadra"

25 gennaio 2020 20:42

Fiorentina-Genoa, sarà Orsato a dirigere il match del Franchi. Quarto uomo Irrati. Al Var..

23 gennaio 2020 13:33

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