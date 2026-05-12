Scontro Lega-Prefetto sul rinvio del derby: coinvolta anche la Fiorentina, ignota la data della sfida

Esplode lo scontro istituzionale tra la Lega Serie A e la Prefettura di Roma, oggetto della contesa è la decisione del Prefetto di rinviare il derby

Prosegue il braccio di ferro tra la Lega Serie a e la Prefettura di Roma, sulla data e orario del derby di Roma, valido per la 37° giornata di Serie A, orario che coinvolge anche la Fiorentina, chiamata a sfidare la Juventus.

Dopo lo spostamento a lunedì 18 maggio alle ore 20:45, la Lega ha risposto con un duro comunicato, in cui chiede al Prefetto di revocare la loro decisione sulla nuova data, altrimenti "sarà costretta a reagire in ogni opportuna sede". Il ricorso al Tas non è ancora stato presentato, continuando a chiedere con forza la revoca sullo slittamento della partita, vista la concomitanza con la finale degli Internazionali BNL d'Italia al Foro Italico.