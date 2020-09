Sospiro di sollievo in casa Napoli: tutti negativi al tamponi. Scongiurato lo stop della Serie A?

Dopo la terribile notizia dei 14 positivi in casa Genoa tra giocatori e membri dello staff, è arrivata un’ultima che fa ben sperare sia per il Napoli, che nell’ultimo turno aveva affrontato proprio la squadra ligure, che tutto il calcio italiano in generale. Tramite Twitter, la società partenopea ha comunicato che tutti i calciatori sono risultati negativi ai tamponi e che domani verranno effettuati nuovi test. Il tweet:

“Sono tutti negativi i tamponi effettuati ieri al gruppo squadra della SSCN. I prossimi tamponi saranno effettuati domani pomeriggio al Training Center”.

Il Napoli quindi dovrebbe giocare regolarmente contro la Juventus domenica 4 ottobre alle 20.45. Scongiurato, per il momento, il rinvio del match in questione e, più in generale, lo stop generale della Serie A.

