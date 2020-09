Genoa, nuovo test conferma le 14 positività al Coronavirus. Si attende l’esito dei tamponi del Napoli

Il test effettuati nella giornata di martedì dalla Asl 3 ai 14 tesserati del Genoa affetti da Covid-19 nel fine settimana hanno confermato la positività. Lo fa sapere la società rossoblù. In mattinata gli altri componenti della squadra e dello staff che erano risultati negativi, sono arrivati in macchina al campo di allenamento hanno eseguito il tampone dall’auto e sono tornati a casa. Buone notizie per i dipendenti e i dirigenti (in totale una ventina di persone) che si erano sottoposti ai test ieri e che sono risultati tutti negativi. Il Genoa, intanto, attende le decisioni della Lega sulla gara di sabato contro il Torino. Attesa anche per il Napoli, che in giornata dovrebbe ricevere l’esito sui tampioni a cui si è sottoposto dopo la sfida con il Grifone. Potrebbe essere a rischio la sfida di domenica sera contro la Juve. Lo riporta Sportmediaset.

