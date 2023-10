Casini: “Non esiste un centro come il Viola Park in Italia. Altri club sono portati a seguire l’esempio Fiorentina”

Le dichiarazioni del Presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, all’inaugurazione del Viola Park della Fiorentina.

“Non esiste un centro come questo in Serie A attualmente. Trovare un luogo con queste dimensione e questa cura è al di sopra di altri contesti internazionali e che si vedono in Europa.

Innanzitutto c’è l’effetto educativo e sicuramente poi le altre squadre sono portate a seguire l’esempio. L’auspicio è che il Viola Park possa portare ad investimenti importanti ma anche procedure più snelle: deve essere il punto giusto per accelerare i tempi nella costruzione dei nuovi stadi Italiani.”

IL PRESIDENTE ROCCO COMMISSO ACCOGLIE CEFERIN