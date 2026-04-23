Corriere dello Sport: "Fiorentina, allarme gol subiti di testa. Nessuno ha fatto peggio in Serie A"

Come racconta il Corriere dello Sport in un articolo odierno, la Fiorentina, è la squadra che ha subito più gol di testa dell'intera Serie A: 12, almeno fino a questo momento. Alla pari della viola ci sono Verona e Lecce.

Come racconta il Corriere dello Sport in un articolo odierno, la Fiorentina, è la squadra che ha subito più gol di testa dell'intera Serie A: 12, almeno fino a questo momento. Alla pari della viola ci sono Verona e Lecce, che stanno lottando per rimanere nella massima serie, con gli scaligeri sempre più condannati alla cadetteria. La squadra di Vanoli è quella che, in proporzione, subisce più reti: 12 sulle 45 incassate in totale. Dodici marcatori diversi, dodici pericoli aerei arrivati dalle parti di De Gea.

Un nervo scoperto che conosce bene il Sassuolo di Fabio Grosso, prossimo avversario dei gigliati. Se facciamo un passo indietro, sicuramente ci ricorderemo della gara d'andata, quando il 2-1 venne segnato su corner battuto da Laurienté, blocco di Ismael Koné su De Gea e stacco vincente di Muharemovic. La Fiorentina è avvisata.