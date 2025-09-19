19 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 13:00

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Il Fatto Quotidiano: “Guerra tra Uefa e Serie A per Milan-Como in Australia, operazione da 12 milioni di euro”

Rassegna Stampa

Redazione

19 Settembre · 12:01

Aggiornamento: 19 Settembre 2025 · 12:01

Fatto quotidianoLega Serie Auefa

Il Fatto Quotidiano analizza il caso di Milan-Como: partita che, per ragioni di marketing, la Serie A vorrebbe portare in Australia.

Il Fatto quotidiano analizza il caso peculiare di Milan-Como, una partita che la Lega Serie A ha programmato di giocare l’8 Febbraio a Perth, in Australia. Secondo la testata di Roma, sarebbe scoppiato un caso internazionale tra la Uefa, che cerca in tutti i modi possibili di impedire lo svolgimento della partita all’estero, e la presidenza del campionato italiano, che invece vorrebbe far disputare il macth all’estero a fronte di un incasso da 12 milioni di euro. La trovata di marketing, secondo quanto raccolto dagli inviati del Fatto quotidiano, permetterebbe di spartire quella cifra tra la Lega e i club coinvolti. Il tentativo di Ceferin, presidente Uefa, sarebbe quello di portare la disputa su questioni politiche, così da impedire alle federazioni nazionali di scegliere con così tanta libertà. Per il calcio italiano sarebbe la prima volta nella storia che una partita di Serie A si terrebbe fuori dai confini nazionali, pratica che, invece, è ben diffusa nel Basket e nel ciclismo.

