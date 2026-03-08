Il derby della madonnina si tinge di rossonero, Estupiñán ci mette la firma. Finisce 1-0 a San Siro.

Il Derby della Madonnina si tinge di rossonero: il Milan batte 1-0 l’Inter e riapre almeno in parte la corsa al vertice.A decidere la sfida è il gol di Estupiñán al 35’, al termine di un’azione rapida e concreta. Fofana riceve palla allarga subito verso sinistra: Estupiñán controlla, tiene a distanza Luis Henrique e lascia partire un potente mancino. Il tiro è preciso e violento, e Sommer non riesce ad arrivarci.

Il derby si sviluppa più sul piano dei contrasti fisici che su quello delle giocate tecniche. Ritmi alti, molti duelli e poche occasioni limpide: una partita intensa, combattuta su ogni pallone, dove il Milan riesce a difendere con ordine il vantaggio costruito nel primo tempo.

Nella ripresa l’Inter prova ad aumentare la pressione, ma la squadra rossonera regge l’urto e porta a casa tre punti pesantissimi.

Con questa vittoria il Milan prova ad accorciare e a riaprire il campionato: il distacco dall’Inter capolista resta però di 7 punti, margine ancora significativo ma che tiene viva la lotta nelle giornate finali.