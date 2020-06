Ripartirà ufficialmente domani il calcio in Italia, in seguito alla pandemia di COVID-19, con la prima semifinale di ritorno di Coppa Italia all’Allianza Stadium tra Juventus e Milan. La seconda, ricordiamo è in programma sabato 13 giugno è vedrà davanti Napoli e Inter. Intanto arrivano novità importanti riguardo la finale che si disputerà mercoledì 17 giugno allo stadio Olimpico. E‘ stato infatti annunciato l’accordo tra la Lega Seria A e Coca Cola, che sarà lo sponsor ufficiale dell’ultimo atto della competizione.

Si chiamerà “Coppa Italia Coca Cola”, come sottolineato dal comunicato ufficiale diramato dalla Lega Serie A, che ha anche aggiunto: “Sarà una Finale ricca di iniziative che attraverso le piattaforme social, digital e gaming coinvolgeranno il pubblico a casa prima, durante e al termine della partita. Si consolida in questo modo una relazione iniziata con successo lo scorso dicembre con la Coca-Cola Supercup, Title Sponsorship della Supercoppa Italiana 2019-2020, e che vedrà l’iconico global brand divenire Official Partner della Lega Serie A anche per la prossima stagione sportiva 2020/2021. Questa partnership si inquadra nella strategia e nel processo di internazionalizzazione che la Lega Serie A ha tra gli obiettivi prioritari, ed afferma il posizionamento di Coca-Cola nel mondo del calcio con i valori di positività, inclusione e uguaglianza che da sempre ispirano il brand”.

In seguito all’ufficialità della partnership, sono arrivate anche le parole dell’Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Servio: “Siamo entusiasti. Coca Cola è uno dei brand più famosi al mondo. Questa collaborazione è la conseguenza di un processo di riposizionamento del brand Serie A e di valorizzazione dei nostri asset commerciali che stiamo costruendo negli ultimi mesi con la piena collaborazione dei 20 Club associati. La nostra Coppa Nazionale, attraverso Coca-Cola, assumerà ancora più valore grazie anche alle tante iniziative di marketing e di comunicazione che realizzeremo in Finale sempre ispirate dai valori positivi del brand”.