Clamoroso errore della Lega Serie A su Kayode, scrive: “Il primo gol del campione africano in Serie A”

La Fiorentina vince al Franchi contro la Lazio di Maurizio Sarri, con un Michael Kayode protagonista della serata grazie alla rete del momentaneo pareggio. Arriva però la gaffe da parte della Lega Serie A, che sul suo account ufficiale ha pubblicato un post celebrativo per il primo gol del giovane terzino viola nella massima serie italiana. Qual è l’errore? Riporta: “Il campione africano Kayode segna il suo primo gol di sempre in Serie A”, ma Kayode è italiano ed è di origine africana, essendo nato a Borgomanero, in provincia di Novara. Fatto sta che il giovane 2004 è stato uno dei grandi protagonisti agli Europei della Nazionale Under 19, facendo poi il suo esordio nell’ Under 21 e magari, dopo l’ottima prestazione di ieri sotto gli occhi del c.t. Luciano Spalletti, potrebbe farlo anche in quella Maggiore. Il tweet della Lega Serie A, però, è stato cancellato.

They deleted the tweet 😭 pic.twitter.com/0iMQP41kCm — 👑🐉 Perisnitch (@snajaths) February 26, 2024