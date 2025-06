La Lega di Serie A omaggia David De Gea, nella Top 3 portieri della stagione ma dietro a Svilar

David De Gea ha vissuto un’annata da grande protagonista in Serie A. Con 11 clean sheet su 35 presenze, il 71,5% di tiri parati e due rigori neutralizzati, il portiere spagnolo si è guadagnato un posto nella Top 3 dei migliori del campionato, in compagnia di Svilar (Roma) e Milinkovic-Savic (Torino).

Determinante per i 65 punti raccolti dalla Fiorentina, De Gea è stato spesso l’uomo in più, con parate decisive e prestazioni da leader. La Lega Serie A lo ha celebrato con un video che raccoglie il meglio della sua stagione, ripostato anche dal giocatore. Fresco di rinnovo, resta un punto fermo per il futuro viola.