Le televisioni secondo La Gazzetta dello Sport non hanno intenzione di saldare la sesta rata. Le squadre si sono però rivolte al Governo, affinché intervenga. Le società di diritti tv proporranno uno sconto con 210 milioni di perdite nel caso in cui si riparta e di 440 se la stagione verrà dichiarata finita. La Lega Serie A non ha intenzione di sostenere questi sconti, causa in vista?