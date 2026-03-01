1 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 22:48

Incredibile all'Olimpico: Gatti salva la Juve al 93′, la Roma mastica amaro. Corsa al quarto posto in fiamme

Incredibile all’Olimpico: Gatti salva la Juve al 93′, la Roma mastica amaro. Corsa al quarto posto in fiamme

1 Marzo

Aggiornamento: 1 Marzo 2026 · 22:48

Lega Serie A

Finisce 3-3 Roma-Juventus. I bianconeri pareggiano al 93' con Gatti, la Roma rimpiange i 3 punti che aveva già in tasca.

Incredibile epilogo all’Olimpico: quando la Roma sembrava aver ormai blindato i tre punti, la Juventus ha prodotto un pareggio insperato che rimescola ancora una volta le carte per l’Europa.
I giallorossi avevano sbloccato la gara nel primo tempo con Wesley (39′). Nella ripresa, dopo il momentaneo pareggio di Conceicao (47′), la Roma aveva preso il largo grazie alle reti di Ndicka (54′) e Malen (65′), portandosi sul rassicurante punteggio di 3-1. Tuttavia, la reazione bianconera è arrivata: prima Boga al 78′ ha riaperto i giochi, poi Gatti in pieno recupero (93′) ha firmato il definitivo e clamoroso 3-3.
La Roma manca l’aggancio al Napoli e vede il Como avvicinarsi minacciosamente, mentre la Juventus resta in scia ma scivola al sesto posto.

