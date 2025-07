Dalla prossima stagione le partite rinviate verranno recuperate il giorno dopo. La decisione della Lega

Come anticipato dal presidente Ezio Simonelli a margine dell’assemblea di Lega Serie A di inizio luglio, i club del massimo campionato hanno varato un regolamento relativo al recupero delle gare non iniziate e alla prosecuzione di quelle interrotte. La principale novità, dopo una stagione di polemiche al riguardo, riguarda la fissazione di un criterio oggettivo – la gara va recuperata il giorno dopo, salve eccezioni previste – per i recuperi. Il regolamento, valido per Serie A e Primavera 1, sarà “girato” anche alle altre componenti federali (Lega B e Lega Pro su tutte), che potrebbero adottarlo come modello. Lo riporta TMW.